Donald Trump: ¿quién es el congresista que fue expulsado de su discurso?

Green afirmó que el presidente no tenía un mandato, luego de que este afirmara que su victoria electoral del 2024 era un “mandato como no se había visto en muchas décadas”. Luego continuó diciendo que: “no tienes mandato para recortar Medicaid”.

Luego del alboroto, y de que Green ya no estaba en la sala, el mandatario se refirió a los demócratas, a quienes les dijo: “miro a los demócratas frente a mí y me doy cuenta de que no hay absolutamente nada que pueda decir para hacerlos felices o para hacerlos ponerse de pie o sonreír o aplaudir, no hay nada que pueda hacer”.