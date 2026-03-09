MIAMI

Donald Trump visitó el restaurante venezolano El Arepazo durante su visita en Doral

El mandatario estadounidense hizo una parada en el reconocido restaurante antes de regresar a Washington.

Redacción Confidenciales
9 de marzo de 2026, 8:36 p. m.
El presidente Donald Trump habla durante su visita al restaurante venezolano El Arepazo, el lunes 9 de marzo de 2026, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin a su visita a Florida este lunes, 9 de marzo, con una parada en el reconocido restaurante venezolano El Arepazo, donde compartió unos minutos con los propietarios del local y con varios miembros de la comunidad venezolana en el exilio.

La visita al establecimiento ocurrió después de que el mandatario ofreciera una rueda de prensa en El Doral, durante la cual defendió las acciones militares de su gobierno en Oriente Medio, antes de emprender su regreso a Washington D. C. a bordo del Air Force One.

Al entrar en el restaurante, Trump saludó a los presentes y, dirigiéndose a los clientes, preguntó quiénes eran venezolanos. Además, comentó que habían acudido al lugar para conseguir comida destinada al avión presidencial, según informaron medios locales.

El Arepazo comenzó a funcionar en 2004 y, con el paso del tiempo, se ha consolidado como un lugar de reunión para la comunidad venezolana que reside en Florida.

Por otro lado, antes de regresar a la Casa Blanca, Trump afirmó durante una conferencia de prensa que la operación militar de su campaña en Irán podría calificarse como “un gran éxito”, sin importar si decide detenerla en su punto actual o continuar avanzando aún más.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
Doral es una ciudad vecina de Miami donde más del 40 % de los habitantes son de origen venezolano.