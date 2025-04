“Me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas cuatro personas por envenenamiento en la Clínica del Río, en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro”, dijo Rusinque, quien le pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía General adelantar con “celeridad” una investigación.