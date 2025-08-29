Suscribirse

Edmundo González cumple 76 años: este es el mensaje que le dedicó María Corina Machado

“La historia te lo reconoce ya, y las futuras generaciones de venezolanos lo harán también”, señaló la líder opositora al régimen chavista.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 3:12 p. m.
Maria Corina Machado
Edmundo Gonzalez y Maria Corina Machado. | Foto: AFP

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Castillo, cumple 76 años este viernes 29 de agosto. Como se sabe, desde septiembre de 2024, el líder político se encuentra asilado en España, tras el robo de las elecciones del régimen de Nicolás Maduro.

El dirigente ha recibido numerosos mensajes de felicitaciones. Uno de ellos fue el de María Corina Machado. “La historia te lo reconoce ya, y las futuras generaciones de venezolanos lo harán también. Me honra trabajar juntos y me emocionan los enormes retos transformadores que tenemos por delante para hacer que Venezuela sea la envidia del mundo entero”, le escribió ella.

Edmundo González celebra la liberación de María Corina Machado y la valentía del pueblo venezolano.
Edmundo González y María Corina Machado en una manifestación antes de las elecciones. | Foto: Getty Images

“¡Gracias! Por la confianza y por la amistad que hemos construido. Este camino ha tenido grandes desafíos, pero lo volvería hacer y lo haría con tu compañía de nuevo", agregó.

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma también le manifestó sus buenos deseos. “Mucha salud, fortaleza y sabiduría para que pueda cumplir cabalmente la misión que el pueblo venezolano le ha encomendado, junto a María Corina Machado”.

