Edmundo González cumple 76 años: este es el mensaje que le dedicó María Corina Machado

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Castillo, cumple 76 años este viernes 29 de agosto. Como se sabe, desde septiembre de 2024, el líder político se encuentra asilado en España, tras el robo de las elecciones del régimen de Nicolás Maduro.

El dirigente ha recibido numerosos mensajes de felicitaciones. Uno de ellos fue el de María Corina Machado. “La historia te lo reconoce ya, y las futuras generaciones de venezolanos lo harán también. Me honra trabajar juntos y me emocionan los enormes retos transformadores que tenemos por delante para hacer que Venezuela sea la envidia del mundo entero”, le escribió ella.

Edmundo González y María Corina Machado en una manifestación antes de las elecciones. | Foto: Getty Images

“¡Gracias! Por la confianza y por la amistad que hemos construido. Este camino ha tenido grandes desafíos, pero lo volvería hacer y lo haría con tu compañía de nuevo", agregó.