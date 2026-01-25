El 76 % dice que votará en la Gran Consulta por Colombia o en la del Pacto Amplio, según CNC para ‘Cambio’

El 76% de los colombianos votaría por una de las dos consultas interpartidistas este 8 de marzo, según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio.

De acuerdo con la medición, solo el 16,8% de los encuestados dijo que no participaría en ninguna de las consultas. Por otro lado, el 7,2% expresó no saber o no respondió a la pregunta.

Entre las dos, la que proyecta ser la más votada es la Gran Consulta por Colombia, que fue escogida por el 39,7% de los encuestados.

Es una diferencia de 3,4% con respecto a la consulta del Pacto Amplio, que registró el 36,9%.

Igualmente, la encuesta mostró que el primer puesto en la Gran Consulta por Colombia está entre tres candidatos: Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán.

De acuerdo con Cambio, hay un triple empate técnico, en el que Paloma Valencia puntea con un 15,7%, mientras que a seis décimas de distancia está Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, con el 15,1%.

Luego aparece Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, en tercer lugar con 14,2%. Esto significa que está a 1,5 puntos porcentuales de la candidata del uribismo y a menos de 9 décimas de la periodista.