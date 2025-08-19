Suscribirse

El abogado Mauricio Pava llegó a la campaña presidencial de Sergio Fajardo

Pava fue abogado de Gustavo Petro y es muy cercano a la excanciller Laura Sarabia.

Redacción Confidenciales
20 de agosto de 2025, 3:54 a. m.
Mauricio Pava Abogado de Gustavo Petro
Mauricio Pava. | Foto: Suministra a Semana A. P. I.

El precandidato a la Presidencia Sergio Fajardo aseguró que en la campaña para las elecciones presidenciales de 2026 no se va a dejar “joder” de las personas inmersas en casos de corrupción del país.

Por esa razón, Fajardo creó un equipo jurídico conformado por la plataforma Dilo Colombia y por su abogado, Mauricio Pava, para enfrentar jurídicamente a los políticos señalados de incurrir en esa práctica.

Sin embargo, en redes han recordado la cercanía que tiene el abogado Mauricio Pava con la Casa de Nariño ya que fue abogado de Gustavo Petro y amigo personal de Laura Sarabia.

La llegada de Pava ha sido interpretada por algunos como un nuevo acercamiento con el petrismo ya que es la segunda persona que aterriza en su campaña.

Antonio Gutiérrez-Rubí, estratega catalán que catapultó a Petro en las pasadas elecciones, fue el primero en llegar a la campaña de Fajardo y lo puso a dar explicaciones públicamente. El aspirante presidencial dijo que lo contrató porque su trabajo es conocido y defendió su llegada.

