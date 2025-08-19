Confidenciales
El abogado Mauricio Pava llegó a la campaña presidencial de Sergio Fajardo
Pava fue abogado de Gustavo Petro y es muy cercano a la excanciller Laura Sarabia.
El precandidato a la Presidencia Sergio Fajardo aseguró que en la campaña para las elecciones presidenciales de 2026 no se va a dejar “joder” de las personas inmersas en casos de corrupción del país.
Por esa razón, Fajardo creó un equipo jurídico conformado por la plataforma Dilo Colombia y por su abogado, Mauricio Pava, para enfrentar jurídicamente a los políticos señalados de incurrir en esa práctica.
Sin embargo, en redes han recordado la cercanía que tiene el abogado Mauricio Pava con la Casa de Nariño ya que fue abogado de Gustavo Petro y amigo personal de Laura Sarabia.
¡No me voy a dejar joder de los corruptos!— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 19, 2025
Sé quiénes son, cómo operan y lo que hacen. Viven de la trampa, pero esta vez no les va a servir. Con el apoyo de Dilo Colombia y de mi abogado Mauricio Pava, he organizado un equipo para enfrentarlos jurídicamente.
Vamos a dejarlos… pic.twitter.com/GRBvMZ6hM7
La llegada de Pava ha sido interpretada por algunos como un nuevo acercamiento con el petrismo ya que es la segunda persona que aterriza en su campaña.
Antonio Gutiérrez-Rubí, estratega catalán que catapultó a Petro en las pasadas elecciones, fue el primero en llegar a la campaña de Fajardo y lo puso a dar explicaciones públicamente. El aspirante presidencial dijo que lo contrató porque su trabajo es conocido y defendió su llegada.