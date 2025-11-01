En medio de un acto político que se desarrolló en el departamento de Boyacá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su apoyo contundente a las tres mujeres que tiene el Centro Democrático para aspirar a la candidatura para las próximas elecciones a la Presidencia de la República.

“Este partido ha sido un partido firme de oposición con cinco candidaturas excelentes. Estas tres señoras se las juego a cualquiera, (inaudible) señoras de lujo: María Fernanda, Paloma y Paola Holguín. Se pueden jugar a cualquiera, ¿o no?”, dijo el exmandatario.

Primeras palabras de Álvaro Uribe en Boyacá:



“Nuestras tres mujeres candidatas se las jugamos a cualquiera: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.” pic.twitter.com/Gvchqn2nQF — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 1, 2025

La pregunta del expresidente fue respondida con un “sí” por las personas que se encontraban participando en el acto político organizado por el Centro Democrático en esa región del país.

En medio de ese encuentro, el exjefe de Estado publicó un encuentro que tuvo en Tunja, capital de Boyacá, con los integrantes de la reserva de la Fuerza Pública.