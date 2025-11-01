Suscribirse

El apoyo contundente de Álvaro Uribe a las precandidatas presidenciales del Centro Democrático: “Se las jugamos a cualquiera”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en Boyacá reunido con integrantes de la reserva de la Fuerza Pública.

Redacción Confidenciales
1 de noviembre de 2025, 5:31 p. m.
Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez, expresidente. | Foto: COLPRENSA

En medio de un acto político que se desarrolló en el departamento de Boyacá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su apoyo contundente a las tres mujeres que tiene el Centro Democrático para aspirar a la candidatura para las próximas elecciones a la Presidencia de la República.

“Este partido ha sido un partido firme de oposición con cinco candidaturas excelentes. Estas tres señoras se las juego a cualquiera, (inaudible) señoras de lujo: María Fernanda, Paloma y Paola Holguín. Se pueden jugar a cualquiera, ¿o no?”, dijo el exmandatario.

La pregunta del expresidente fue respondida con un “sí” por las personas que se encontraban participando en el acto político organizado por el Centro Democrático en esa región del país.

En medio de ese encuentro, el exjefe de Estado publicó un encuentro que tuvo en Tunja, capital de Boyacá, con los integrantes de la reserva de la Fuerza Pública.

El Centro Democrático aspira llegar a la Presidencia con cinco candidatos: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, quien llegó a reemplazar el puesto de su hijo, Miguel Uribe Turbay, después de que muriera tras ser herido gravemente en un mitín político en Bogotá.

