El colegio que tienen en común Sergio Fajardo, Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Londoño

El candidato Sergio Fajardo contó que estudió en un centro educativo de curas catalanes.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 3:30 p. m.
Álvaro Uribe Vélez, Sergio Fajardo y Miguel Uribe Londoño. | Foto: Fotomontaje SEMANA

En su tradicional entrevista de los lunes, María Isabel Rueda reveló un dato curioso y desconocido de la carrera presidencial en Colombia.

La periodista habló con Sergio Fajardo, el candidato que, por el momento, va punteando en lo que se considera el centro político.

Allí, Rueda le preguntó por uno de sus asesores, el exgerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, de quien contó era su compañero de colegio.

Lo que resulta llamativo es que en ese mismo momento de la historia, y en ese mismo colegio, al lado de Fajardo, también estudiaron Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Londoño.

Contexto: Sergio Fajardo lanza oficialmente su candidatura. “No podemos darnos el lujo de repetir otros cuatro años de caos”

Fajardo recordó entonces: “Juan José es gran persona. Lo aprecio mucho. Sí, era un colegio de curas catalanes. Así es la vida (risas). Pero este es el momento que me tocó a mí, nunca imaginé que iba a ser este, pero este va a ser".

El colegio de curas catalanes es el Jorge Robledo Ortiz. El expresidente Uribe se graduó en 1970; Uribe Londoño, unos años antes y Fajardo, unos después. Aunque no son del mismo curso, se cruzaron en algunos años escolares en ese centro educativo.

