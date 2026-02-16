Confidenciales

El contundente mensaje de Álvaro Uribe a los extorsionistas en el Huila

El exmandatario le hizo un llamado al pueblo de ese departamento para votar por la candidata del Centro Democrático

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 7:13 p. m.
En medio de la gira que el expresidente Álvaro Uribe adelanta por diferentes territorios del país, hizo una advertencia a los extorsionistas desde el departamento del Huila.

“Huilenses, si los extorsionan, díganle al extorsionista que eligiendo a Paloma, nos vemos el 8 de agosto”, escribió en su cuenta de X.

¿Y si Paloma Valencia no pasa a segunda vuelta? Gabriel Vallejo avisa a quién le votará el Centro Democrático

El exmandatario aprovechó para impulsar la candidatura de Paloma Valencia de cara a la jornada electoral del 8 de marzo, en la que se definirá el candidato de la Gran Consulta por Colombia. Además de pedir apoyos para Valencia en esa jornada, también promovió su llegada a la Casa de Nariño el 8 de agosto.

Según Uribe, con la llegada de Valencia Laserna a la oficina presidencial no habrá espacio para los extorsionistas que han afectado la tranquilidad de los ciudadanos en varios departamentos que han sido víctimas de estos delincuentes.

