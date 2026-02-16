El contundente mensaje de Álvaro Uribe a los extorsionistas en el Huila

En medio de la gira que el expresidente Álvaro Uribe adelanta por diferentes territorios del país, hizo una advertencia a los extorsionistas desde el departamento del Huila.

“Huilenses, si los extorsionan, díganle al extorsionista que eligiendo a Paloma, nos vemos el 8 de agosto”, escribió en su cuenta de X.

El exmandatario aprovechó para impulsar la candidatura de Paloma Valencia de cara a la jornada electoral del 8 de marzo, en la que se definirá el candidato de la Gran Consulta por Colombia. Además de pedir apoyos para Valencia en esa jornada, también promovió su llegada a la Casa de Nariño el 8 de agosto.

Según Uribe, con la llegada de Valencia Laserna a la oficina presidencial no habrá espacio para los extorsionistas que han afectado la tranquilidad de los ciudadanos en varios departamentos que han sido víctimas de estos delincuentes.