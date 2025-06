El contundente mensaje de Francisco Barbosa a los ministros, tras advertencia del presidente Petro por decreto de consulta popular

“Ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo” , escribió el jefe de Estado este sábado, 7 de junio, a la espera de que los miembros del gabinete lleguen a la Casa de Nariño a hacer efectiva su firma en el documento.

El mensaje no demoró en generar reacciones en diferentes sectores, que no compartieron la posición del mandatario colombiano, como es el caso del exfiscal Francisco Barbosa, quien calificó de “lamentable” este mensaje.

“O firman y se van para la cárcel y tienen un proceso penal encima más allá del 7 de agosto del próximo año, cuando a Petro el asunto no le importe, porque no valdrá nada como exgobernante y porque tiene fuero, o salen del gobierno por no firmar”, señaló Barbosa.