El cruce entre Gustavo Petro y Marta Lucía Ramírez. Esto le dijo el presidente

La exfuncionaria cuestionó las decisiones que el primer mandatario ha tomado frente a la frontera con el vecino país.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 10:38 p. m.
Marta Lucía Ramírez y el presidente Gustavo Petro.
Marta Lucía Ramírez y el presidente Gustavo Petro.

La exvicepresidenta y excanciller, Marta Lucía Ramírez, criticó fuertemente la posición del presidente Gustavo Petro respecto a Venezuela. El dictador del vecino país ha anunciado que se está preparando para una eventual “invasión” de Estados Unidos a su territorio.

Por cuenta de esto, ha hablado de tener listos a 4,5 millones de milicianos y de enviar 15 mil hombres a la frontera con Colombia. El presidente Petro, por su parte, envió 25 mil hombres, un gesto que fue agradecido por Maduro.

Ramírez aseguró que, para Colombia, esas decisiones son un riesgo enorme. Y cuestionó que el primer mandatario “viene a solidarizarse con un dictador”.

Añadió que el presidente “no puede estar llamando a Maduro como presidente de los venezolanos, sabemos que es un dictador, que ha ocupado de manera ilegal el Palacio de Miraflores... En Estados Unidos hoy consideran que es el jefe de un cartel terrorista y de narcotráfico”.

El presidente Petro le contestó: “No, señora, excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”.

