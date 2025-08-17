El duro mensaje de Francisco Barbosa al presidente Gustavo Petro: “De su gobierno solo quedará un mal recuerdo”

Una ola de reacciones generó la orden que le dio el presidente de la República, Gustavo Petro, a su ministro de las TIC, Julián Molina, para que inicie el proceso de licitación del Canal Uno.

Las críticas surgieron por la forma en la que dio la orden en medio del consejo de ministros del pasado viernes y porque la concesión actual del canal estaría vigente hasta 2037, aunque Petro dice que es hasta 2027.

Entre los críticos estuvo el exfiscal general Francisco Barbosa, quien aspirará a la presidencia de la República el próximo año. El exfuncionario le lanzó un mensaje claro al presidente Petro.

“Todo lo que haga será derogado a partir del 7 de agosto de 2026. Los mismos medios que quiere comprar le informarán día a día la derogatoria de decretos, nombramientos, contratos y barbaridades que quiere dejar”, señaló.

Barbosa, uno de los hombres más críticos al gobierno del presidente Petro y con quien tuvo grandes diferencias mientras coincidieron en la presidencia y la Fiscalía, concluyó: “De su gobierno solo quedará un mal recuerdo”.