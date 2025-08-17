Suscribirse

Confidenciales

El duro mensaje de Francisco Barbosa al presidente Gustavo Petro: “De su gobierno solo quedará un mal recuerdo”

El precandidato presidencial se pronunció sobre la orden del mandatario al ministro de las TIC, para que inicie con la licitación del Canal Uno.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 10:20 p. m.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA / Presidencia

Una ola de reacciones generó la orden que le dio el presidente de la República, Gustavo Petro, a su ministro de las TIC, Julián Molina, para que inicie el proceso de licitación del Canal Uno.

Las críticas surgieron por la forma en la que dio la orden en medio del consejo de ministros del pasado viernes y porque la concesión actual del canal estaría vigente hasta 2037, aunque Petro dice que es hasta 2027.

Entre los críticos estuvo el exfiscal general Francisco Barbosa, quien aspirará a la presidencia de la República el próximo año. El exfuncionario le lanzó un mensaje claro al presidente Petro.

“Todo lo que haga será derogado a partir del 7 de agosto de 2026. Los mismos medios que quiere comprar le informarán día a día la derogatoria de decretos, nombramientos, contratos y barbaridades que quiere dejar”, señaló.

Barbosa, uno de los hombres más críticos al gobierno del presidente Petro y con quien tuvo grandes diferencias mientras coincidieron en la presidencia y la Fiscalía, concluyó: “De su gobierno solo quedará un mal recuerdo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Francisco Bermúdez fue elegido como nuevo alcalde de Melgar, Tolima

2. Neymar y una imagen pocas veces vista tras histórica humillación con Santos en Brasil

3. El emotivo mensaje del abogado de Miguel Uribe Turbay: “Hoy lo recuerdo con la certeza de que su ejemplo trasciende”

4. María Carolina Hoyos agradece muestras de cariño a Miguel Uribe Turbay en la Carrera de la Solidaridad: “Hace un año te vi correr”

5. Cierran las urnas en Bolivia tras una jornada electoral con incidentes aislados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Francisco Barbosa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.