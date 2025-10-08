Suscribirse

Enrique Peñalosa desafía a Gustavo Petro y pide que se haga una comparación para ver quién hizo más por los pobres y la igualdad en Bogotá

Luego de que Peñalosa publicara un video criticando el “servilismo” de Daniel Quintero con el presidente, este le respondió con un mensaje en el que cuestionaba sus logros en la Alcaldía de Bogotá.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 12:02 p. m.
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el exalcalde Enrique Peñalosa volvió a encenderse este martes, cuando ambos cruzaron trinos en su cuenta de X sobre sus legados en materia social durante sus administraciones en Bogotá.

Contexto: Enrique Peñalosa arremete contra Gustavo Petro por pulla contra el metro elevado de Bogotá: “Solo habla paja y atrasa al país”

El primero en lanzar el dardo fue Petro, quien, tras el video publicado por Peñalosa, en el que cuestiona fuertemente la relación entre el presidente y el precandidato Daniel Quintero, aseguró que durante su paso por la Alcaldía entregó “17 guarderías para bebés de madres que trabajan de noche o madrugada” y acusó a Peñalosa de haber cerrado ocho de ellas al llegar al gobierno distrital.

“Será para que no diga que entregué 17 guarderías para bebés de madres que trabajan de noche o madrugada en diversos sitios de Bogotá y usted, al llegar al gobierno distrital, cerró ocho de esas guarderías”, escribió en un primer momento el presidente Petro en su cuenta de X.

Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, exalcaldes de Bogotá. | Foto: SEMANA

El exmandatario local respondió con un extenso mensaje en el que cuestionó los resultados de la gestión de Petro y lo invitó a “comparar quién hizo más por los pobres y la igualdad en Bogotá”.

Peñalosa defendió su trabajo con los habitantes de calle del Bronx, los proyectos de vivienda social y la construcción de parques, colegios y centros comunitarios. Además, calificó las guarderías de Petro como “chambonadas en contenedores, sin servicios públicos”.

“Me encantaría que nos sentáramos a comparar quién hizo más por los pobres y la igualdad en Bogotá, comenzando por la rehabilitación de los habitantes de calle del Bronx, especialmente los jóvenes que estaban destruyendo sus vidas allá, mientras que usted no hizo nada por acabar con esa fábrica de destrucción de vidas humanas”, escribió Peñalosa.

La confrontación se desprendió del video publicado en el que Peñalosa se fue con toda contra Daniel Quintero y Petro al decir que el presidente era “un chiste que nadie toma en serio” y que el precandidato era un “lambón” con el mandatario en la Casa de Nariño.

