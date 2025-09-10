Suscribirse

El expresidente Iván Duque habla de liderazgo: “Cuando eres más importante que el mensaje, perdiste, se debe ser humilde”

El exmandatario participó de un programa en el que se habló de liderazgo.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 2:38 a. m.
Bogotá. Julio 02 de 2025. El expresidente de Colombia , Iván Duque, presentó su más reciente libro, Fuerza y verdad: conversaciones en Oxford sobre el futuro del humanismo, en un conversatorio que se realizó en la Fundación Innovación para el Desarrollo.
El expresidente Iván Duque habló de estos temas como invitado. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

El expresidente Iván Duque estuvo como invitado en el programa Leveraged Storytelling, impulsado por Tunheim y conducido por Arick Wierson, en el que habló de liderazgo, storytelling y cómo aplicarlo a la política.

El exmandatario cuestionó a los políticos y líderes que creen tener siempre la razón y pierden su espontaneidad en medio de la búsqueda del poder. Además, dijo que los políticos profesionales siempre saben cómo actuar, pero que él admira el concepto de los que realmente logran conectar con el corazón.

“Cuando eres más importante que el mensaje, perdiste, se debe ser humilde, respetando el mensaje y tratando de ser siempre preciso con lo que se quiere decir”, afirmó el exmandatario.

Desde el programa destacaron que Duque “desde la campaña electoral hasta el Palacio presidencial, reflexionó sobre su evolución como comunicador, revelando por qué una gran narración no se trata de ego, sino de empatía: conectarse con las personas, no actuar para ellas”.

Además, consideraron que el exmandatario dejó lecciones que retumban más allá de la política y que le sirve a líderes de negocios y a gobernantes para saber cómo captar la atención para promover la confianza en la ciudadanía.

