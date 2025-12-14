Confidenciales
El expresidente Iván Duque se reunió en Doha con el primer ministro y canciller de Catar
Uno de los temas que abordaron durante el encuentro fue el de la paz en Medio Oriente.
El expresidente Iván Duque, quien se encuentra por estos días en Doha, se reunió en las últimas horas con el primer ministro y canciller de Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Than.
Ambos líderes dialogaron sobre uno de los temas que ha ocupado la atención del mundo entero en el último año: la paz en Medio Oriente, la cual tomó fuerza tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás en octubre pasado.
Otro de los temas que se dio durante el encuentro entre el expresidente colombiano y el primer ministro de Catar fue el papel que tendrá ese país en el apoyo de la agenda de desarrollo de Colombia y América Latina.
En la imagen que se conoció del encuentro aparece el expresidente Iván Duque junto al canciller de Catar mostrando la versión en inglés del libro ‘Fuerza y Verdad’, que recoge las conversaciones con profesores de Oxford.
Entre ellos están lord Patten, Peter Frankopan, Eugene Rogan, Ngaire Woods, Karthik Ramana, Sultan Miunar, Noel Sugimura y Joe Wolf. El prólogo lo escribió el ex primer ministro Tony Blair y lleva un comentario de Bill Clinton. Ambos fueron alumnos de ese centro académico.