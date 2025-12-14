Suscribirse

Confidenciales

El expresidente Iván Duque se reunió en Doha con el primer ministro y canciller de Catar

Uno de los temas que abordaron durante el encuentro fue el de la paz en Medio Oriente.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
14 de diciembre de 2025, 1:51 p. m.
El expresidente Iván Duque se reunió con Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Tha, primer ministro y canciller de Qatar.
El expresidente Iván Duque se reunió con Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Tha, primer ministro y canciller de Catar. | Foto: Suministrada a Semana

El expresidente Iván Duque, quien se encuentra por estos días en Doha, se reunió en las últimas horas con el primer ministro y canciller de Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Than.

Ambos líderes dialogaron sobre uno de los temas que ha ocupado la atención del mundo entero en el último año: la paz en Medio Oriente, la cual tomó fuerza tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás en octubre pasado.

Otro de los temas que se dio durante el encuentro entre el expresidente colombiano y el primer ministro de Catar fue el papel que tendrá ese país en el apoyo de la agenda de desarrollo de Colombia y América Latina.

En la imagen que se conoció del encuentro aparece el expresidente Iván Duque junto al canciller de Catar mostrando la versión en inglés del libro ‘Fuerza y Verdad’, que recoge las conversaciones con profesores de Oxford.

Entre ellos están lord Patten, Peter Frankopan, Eugene Rogan, Ngaire Woods, Karthik Ramana, Sultan Miunar, Noel Sugimura y Joe Wolf. El prólogo lo escribió el ex primer ministro Tony Blair y lleva un comentario de Bill Clinton. Ambos fueron alumnos de ese centro académico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tiroteo en Sidney: video captó el heroico momento en el que un civil logró desarmar a uno de los ‘terroristas’

2. Paro armado del ELN inició este domingo y ya hay cierre en la vía Cúcuta–Pamplona por cilindro con insignias del grupo

3. El Gobierno Petro guarda silencio mientras disidencias de las Farc usurpan al Estado y entregan millonarias obras a las comunidades: ¿Son legales?

4. Elecciones atípicas en Bucaramanga: se abren las urnas para elegir al nuevo alcalde

5. Alfredo Morelos no se deja: arremetió contra el Medellín y criticó lo sucedido en la final

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván DuqueCatar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.