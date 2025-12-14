El expresidente Iván Duque se reunió en Doha con el primer ministro y canciller de Catar

El expresidente Iván Duque, quien se encuentra por estos días en Doha, se reunió en las últimas horas con el primer ministro y canciller de Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Than.

Ambos líderes dialogaron sobre uno de los temas que ha ocupado la atención del mundo entero en el último año: la paz en Medio Oriente, la cual tomó fuerza tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás en octubre pasado.

Otro de los temas que se dio durante el encuentro entre el expresidente colombiano y el primer ministro de Catar fue el papel que tendrá ese país en el apoyo de la agenda de desarrollo de Colombia y América Latina.

En la imagen que se conoció del encuentro aparece el expresidente Iván Duque junto al canciller de Catar mostrando la versión en inglés del libro ‘Fuerza y Verdad’, que recoge las conversaciones con profesores de Oxford.