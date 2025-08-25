Suscribirse

“El gobierno de Petro parece subalterno de Maduro. Inaceptable su manoseo con Colombia y sus Fuerzas Armadas”: Juan Carlos Pinzón

El exministro advierte: “Todo lo de Maduro es una payasada. Lamentablemente es peligroso”.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 1:54 p. m.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro
Nicolás Maduro y Gustavo Petro | Foto: Getty Images

El exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón hizo una seria advertencia sobre lo que significan las actuaciones de Nicolás Maduro para Colombia.

Como se sabe, el dictador venezolano habló de “activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.5 millones de milicianos, armados y activados”.

Recientemente, tomó la decisión de ascender a general de División en reserva activa al embajador en Colombia, Martínez Mendoza.

“Todo lo de Maduro es una payasada. Lamentablemente, es peligroso. Su alianza con grupos terroristas y criminales, así como el refugio que les brinda, lleva años haciendo daño a los colombianos. Es inaceptable su manoseo con Colombia y sus FF. AA. El gobierno de Petro parece subalterno de Maduro. Ojo con este juego".

Redacción Semana
