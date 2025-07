El mensaje que envió Lina Garrido tras su contundente réplica contra Gustavo Petro: “Se va a acordar de mí”

“Soy una voz que incomoda porque he venido aquí a hacer denuncias, ese es el pueblo que represento. Yo voté por usted como 11 millones de colombianos que no somos guerrilleros, ni petristas, ni hacemos parte del pacto de la Picota y le dimos la oportunidad para que llegara al poder, porque dijo que solucionaría los problemas del país y no hay nada que mostrar de su parte, no tiene un solo logro”, dijo.