El nuevo dispositivo para combatir la extorsión en Barranquilla: esto dijo el alcalde Alejandro Char

El anuncio lo hizo por medio de su cuenta de X.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

25 de agosto de 2025, 5:20 p. m.
Este lunes 25 de agosto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X el nuevo dispositivo con el que la Policía Metropolitana, junto con otras autoridades, van a combatir la extorsión.

“Hemos adquirido un sistema de alta tecnología con el que la Policía Barranquilla podrá extraer información de celulares, tabletas, teléfonos satelitales, drones, Avantel, GPS y otros dispositivos en poco tiempo. Esta herramienta también permitirá recuperar datos eliminados o protegidos por claves y patrones de seguridad”, dijo el mandatario.

Del mismo modo, precisó: “Esta es una solución con la que pocas ciudades del país cuentan, evaluada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo que antes tomaba meses, ahora podrá resolverse en cuestión de minutos, con información clave disponible para hacerles frente a la extorsión y otros delitos”.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en Colombia, entre 2019 y 2021, se registraron 16.704 casos confirmados de extorsión, mientras que de 2022 hasta 2024 se presentaron 41.414 casos.

BarranquillaAtlánticoExtorsiónAlejandro Char

