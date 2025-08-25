El nuevo dispositivo para combatir la extorsión en Barranquilla: esto dijo el alcalde Alejandro Char

Este lunes 25 de agosto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X el nuevo dispositivo con el que la Policía Metropolitana, junto con otras autoridades, van a combatir la extorsión.

“Hemos adquirido un sistema de alta tecnología con el que la Policía Barranquilla podrá extraer información de celulares, tabletas, teléfonos satelitales, drones, Avantel, GPS y otros dispositivos en poco tiempo. Esta herramienta también permitirá recuperar datos eliminados o protegidos por claves y patrones de seguridad”, dijo el mandatario.

Preocupante crecimiento de la extorsión en Colombia. ¡En Barranquilla no bajamos la guardia!



Del mismo modo, precisó: “Esta es una solución con la que pocas ciudades del país cuentan, evaluada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo que antes tomaba meses, ahora podrá resolverse en cuestión de minutos, con información clave disponible para hacerles frente a la extorsión y otros delitos”.