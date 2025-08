“Los paperos no pueden seguir mendigando para que les compren sus productos, el campesino es agradecido pero no puede vender por debajo de los costos de su producción, por eso muchos de sus productos terminan en las carreteras como sucede con muchos paperos en Colombia”, aseguró Lizcano.

Lizcano sacó esta propuesta porque los campesinos llevan varios días en paro y consideran que no han sido escuchados por el Gobierno. Incluso, ya se habla de la posibilidad de que puedan irse a paro en varias partes del país si no se mejora la situación y no les dan mejores condiciones.