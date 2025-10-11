CONFIDENCIALES
El precio de la cerveza en Colombia, y lo que cuesta en los otros países del mundo
El informe comparó el costo de una botella de 0,5 litros de cerveza en 67 ciudades distintas.
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo y también una de las más gravadas. Precisamente, las diferencias en su tributación explican la variación de precios entre países, ya que, aunque la inflación de los últimos cinco años ha impactado a todos, los impuestos suelen representar una parte significativa del costo final.
Un informe de Visual Capitalist, con datos del Deutsche Bank, comparó el costo de una botella de 0,5 litros de cerveza de origen nacional en 67 ciudades y encontró que Sídney tiene el valor más alto: 4,75 dólares (18.525 pesos) y Shanghái el más barato, con 0,82 dólares (3.198 pesos).
La segunda ciudad más cara para tomar cerveza es la también australiana Melbourne y la tercera es Singapur, ubicadas en países en donde los impuestos tienen un papel clave para desalentar el consumo de alcohol.
En Europa, Dublín lidera con los precios más altos, a 3,33 dólares por botella (casi 13.000 pesos) y en América, la pola más cara está en Vancouver (12.200 pesos). Bogotá está casi al final de la lista, con un precio de 1,12 dólares (unos 4.500 pesos).