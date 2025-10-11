Suscribirse

CONFIDENCIALES

El precio de la cerveza en Colombia, y lo que cuesta en los otros países del mundo

El informe comparó el costo de una botella de 0,5 litros de cerveza en 67 ciudades distintas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
11 de octubre de 2025, 6:37 a. m.
Consumidores de Nueva York se enfrentan a la posibilidad de un desabastecimiento sin precedentes
Cerveza. | Foto: Getty Images

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo y también una de las más gravadas. Precisamente, las diferencias en su tributación explican la variación de precios entre países, ya que, aunque la inflación de los últimos cinco años ha impactado a todos, los impuestos suelen representar una parte significativa del costo final.

Un informe de Visual Capitalist, con datos del Deutsche Bank, comparó el costo de una botella de 0,5 litros de cerveza de origen nacional en 67 ciudades y encontró que Sídney tiene el valor más alto: 4,75 dólares (18.525 pesos) y Shanghái el más barato, con 0,82 dólares (3.198 pesos).

Contexto: Importante empresa de cerveza fue víctima de un grave ataque informático que obligó a paralizar temporalmente sus fábricas

La segunda ciudad más cara para tomar cerveza es la también australiana Melbourne y la tercera es Singapur, ubicadas en países en donde los impuestos tienen un papel clave para desalentar el consumo de alcohol.

En Europa, Dublín lidera con los precios más altos, a 3,33 dólares por botella (casi 13.000 pesos) y en América, la pola más cara está en Vancouver (12.200 pesos). Bogotá está casi al final de la lista, con un precio de 1,12 dólares (unos 4.500 pesos).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonaria cifra de publicidad en redes: estos son los precandidatos que más le meten plata a la pauta digital

2. Las preocupantes dudas que rodean a la Agencia Nacional de Tierras: hay políticos inmersos y riesgo electoral para 2026

3. Jorge Iván Ospina, el embajador de papel: esta es la razón por la que el exalcalde de Cali no ejerce funciones diplomáticas en Palestina

4. “El petrismo puede ganar en 2026”: Carolina Corcho sale en defensa de Gustavo Petro, cuestiona duramente a la oposición y destapa sus principales propuestas

5. El Nobel de Paz para María Corina Machado termina de acorralar a Nicolás Maduro. El mensaje de ella a Donald Trump será definitivo. Estos son los detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CervezaEconimíaprecio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.