CONFIDENCIALES

El precio de la cerveza en Colombia, y lo que cuesta en los otros países del mundo

El informe comparó el costo de una botella de 0,5 litros de cerveza en 67 ciudades distintas.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

11 de octubre de 2025, 6:37 a. m.