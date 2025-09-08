POLÍTICA

El presidente Gustavo Petro alista nuevamente maletas; viajará a Brasil en la madrugada de este martes

Petro se reunirá este 9 de septiembre con Luiz Inácio Lula da Silva. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo será el presidente delegatario.

9 de septiembre de 2025, 3:00 a. m.