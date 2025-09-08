POLÍTICA
El presidente Gustavo Petro alista nuevamente maletas; viajará a Brasil en la madrugada de este martes
Petro se reunirá este 9 de septiembre con Luiz Inácio Lula da Silva. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo será el presidente delegatario.
El presidente Gustavo Petro aplazó el consejo de ministros que tenía programado para la noche de este lunes, 8 de septiembre, luego de su viaje diplomático por Japón.
SEMANA confirmó que las razones son varias, entre ellas, un viaje de Estado que tiene programado a Brasil este martes, 9 de septiembre.
Saldrá del Aeropuerto Catam, en Bogotá, sobre las 2:00 de la madrugada, acompañado de la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Se desconoce si asista la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio.
En Manaos, Petro se reunirá nuevamente con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien inaugurará el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía en el que se busca la lucha contra la minería ilegal, narcotráfico y contrabando de armas en la región.
Como presidente encargado quedó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, según el Decreto 0965 de 2025 de la Presidencia.
Gustavo Petro permanecerá en Brasil hasta el miércoles en la mañana. En la noche adelantará su consejo de ministros.