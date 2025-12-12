Suscribirse

Confidenciales

El presidente reacciona a fallo que le pone freno a las redes del Gobierno Petro: “Deben cambiar la Constitución”

Un tribunal aseguró que el gobierno no puede usar las redes de instituciones como el Servicio Geológico para hacerse publicidad.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 1:01 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le puso un tatequieto importante al uso desmedido que desde el Gobierno de Gustavo Petro se le ha dado a las redes de las entidades públicas. El alto tribunal aseguró que no es válido que la Presidencia se tome las comunicaciones de todos esos organismos para impulsar sus políticas.

En su análisis jurídico, la sentencia revisa las publicaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC) en X, en las que la entidad replicó mensajes presidenciales y piezas gráficas ajenas a su objeto técnico, como la crisis de la Nueva EPSo la convocatoria a una movilización nacional, acompañadas de etiquetas como #SeRobaronLaSalud y #El24ALaPlaza.

Contexto: Tribunal les pone ‘tatequieto’ a entidades del Estado por el uso de las redes sociales oficiales para promover a la Presidencia

Para el Tribunal, ese comportamiento constituyó un uso indebido de recursos públicos, pues desvió la publicidad oficial hacia fines no relacionados con sus funciones legales.

El primer mandatario reaccionó a esa noticia, publicada por SEMANA. “El presidente de la República es jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, según la constitución que nos rige. Si quieren impedir que se comunique deben cambiar la constitución. No hay promoción de la presencia, hay comunicación del presidente con su sociedad".

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado da detalles de los peligros que atravesó: “Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida”

2. Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

3. Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

4. Costco sorprende a sus clientes con un beneficio oculto que devuelve dinero y dispara la fidelidad

5. Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroRedes socialesServicio Geológico Colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.