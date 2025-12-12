El presidente reacciona a fallo que le pone freno a las redes del Gobierno Petro: “Deben cambiar la Constitución”

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le puso un tatequieto importante al uso desmedido que desde el Gobierno de Gustavo Petro se le ha dado a las redes de las entidades públicas. El alto tribunal aseguró que no es válido que la Presidencia se tome las comunicaciones de todos esos organismos para impulsar sus políticas.

En su análisis jurídico, la sentencia revisa las publicaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC) en X, en las que la entidad replicó mensajes presidenciales y piezas gráficas ajenas a su objeto técnico, como la crisis de la Nueva EPSo la convocatoria a una movilización nacional, acompañadas de etiquetas como #SeRobaronLaSalud y #El24ALaPlaza.

Para el Tribunal, ese comportamiento constituyó un uso indebido de recursos públicos, pues desvió la publicidad oficial hacia fines no relacionados con sus funciones legales.

El presidente de la República es jefe del estado y suprema autoridad administrativa, según la constitución que nos rige.



Si quieren impedir que se comunique deben cambiar la constitución. No hay promoción de la la presencia, hay comunicación del presidente con su sociedad. https://t.co/vjJ4t6l5wm — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025