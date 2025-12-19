Confidenciales

El reguetón de la corrupción que cantaba el exministro Luis Fernando Velasco

El exfuncionario del Gobierno fue hallado responsable del escándalo de la UNGRD.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 8:16 p. m.
Luis Fernando Velasco hizo parte de una producción en la que cuestionaba la corrupción.
Luis Fernando Velasco hizo parte de una producción en la que cuestionaba la corrupción. Foto: Pantallazo Youtube Hola soy Danny / API

Tras la captura del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por supuestamente haber participado del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), varios usuarios en redes sociales han recordado cuando cantaba en contra de la corrupción.

Sucedió en la campaña del 2018, cuando varios políticos de distintos partidos se juntaron con el periodista Daniel Samper Ospina, conocido por su canal en YouTube ‘Hola soy Danny’, para hacer un reguetón en contra de la corrupción.

Junto a Velasco, Claudia López, Angélica Lozano, Rodrigo Lara, Antanas Mockus, Jorge Enrique Robledo y Antonio Navarro Wolf cantaron en contra de esa problemática en el país.

“Ten una tajada para tu bancada, baila mi canción”, decía el coro. Y en la parte que cantó Velasco decía: ”Hago el oso con esmero".

Confidenciales

Interponen acción popular contra el Gobierno por “sobrecosto injustificado” en la gasolina

Confidenciales

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

Confidenciales

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

Confidenciales

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

Confidenciales

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Confidenciales

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Confidenciales

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Semana TV

Escándalo de corrupción de la UNGRD: Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla fueron enviados a la cárcel

Política

Detención de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla genera revuelo político: “Juran ser inocentes… como si los contratos se desviaran solos”

Nación

En firme la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Luego de que se conociera la decisión en contra de Velasco, una de las que salió a criticar a los exministros de Petro por esos hechos fue la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien grabó la canción en ese momento.

Mas de Confidenciales

Luis Fernando Velasco

El reguetón de la corrupción que cantaba el exministro Luis Fernando Velasco

Gasolina

Interponen acción popular contra el Gobierno por “sobrecosto injustificado” en la gasolina

Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao.

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

Regalo Armando Benedetti.

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

ED 2264

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

La Asociación Colombiana de Minería destaca que la seguridad de quienes trabajan en la minería responsable debe ser una prioridad.

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Instalación de Congreso 2025

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes y que buscaba identificar iniciativas con impacto real en los estudiantes.

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Iván Duque y Paloma Valencia.

Paloma Valencia se reunió en Bogotá con el expresidente Iván Duque

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio de 2025, en Bogotá

Efraín Cepeda: ¿hay molestia en el Partido Conservador por su presidencia?

Noticias Destacadas