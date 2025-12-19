El reguetón de la corrupción que cantaba el exministro Luis Fernando Velasco

Tras la captura del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por supuestamente haber participado del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), varios usuarios en redes sociales han recordado cuando cantaba en contra de la corrupción.

Sucedió en la campaña del 2018, cuando varios políticos de distintos partidos se juntaron con el periodista Daniel Samper Ospina, conocido por su canal en YouTube ‘Hola soy Danny’, para hacer un reguetón en contra de la corrupción.

Junto a Velasco, Claudia López, Angélica Lozano, Rodrigo Lara, Antanas Mockus, Jorge Enrique Robledo y Antonio Navarro Wolf cantaron en contra de esa problemática en el país.

“Ten una tajada para tu bancada, baila mi canción”, decía el coro. Y en la parte que cantó Velasco decía: ”Hago el oso con esmero".

Luego de que se conociera la decisión en contra de Velasco, una de las que salió a criticar a los exministros de Petro por esos hechos fue la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien grabó la canción en ese momento.