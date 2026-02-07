Política

En una eventual segunda vuelta, Paloma Valencia perdería contra Iván Cepeda por 8,3 puntos porcentuales, según AtlasIntel

SEMANA reveló los resultados de la más reciente encuesta, la cual se realizó con una muestra de 7.298 personas entrevistadas presencialmente en todo el país.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 12:42 p. m.
Paloma Valencia e Iván Cepeda
Paloma Valencia e Iván Cepeda Foto: Semana

El próximo 31 de mayo se realizará en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde la competencia más fuerte sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, de acuerdo con la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

El sondeo realizado por la firma, el más grande realizado hasta ahora en medio de esta campaña electoral, también mostró diferentes escenarios que podrían darse de cara a una segunda vuelta presidencial, la cual se votaría el 21 de junio, en caso de que ningún aspirante gane en primera vuelta.

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Entre estos escenarios aparece la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, donde se observa una notable diferencia a favor del hombre que representa las ideas de la izquierda en la campaña electoral.

En este hipotético escenario, Cepeda alcanzaría, de acuerdo con la encuesta de AtlasIntel, el 35,2 % de la intención de voto, mientras que la candidata del Centro Democrático llegaría al 26,9 %. En este caso, Cepeda ganaría por una diferencia de 8,3 puntos porcentuales.

Política

Daniel Quintero contó en vivo quién es el candidato de Petro para las elecciones: “Lo digo con total claridad”

Política

Debate presidencial de SEMANA: estas son las propuestas de los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia

Política

Roy Barreras sugirió al presidente Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial: “No está inhabilitado”

ED 2272
Resultados de la encuesta de AtlasIntel frente a un escenario de segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel - SEMANA

Paloma Valencia lidera hasta el momento la intención de voto de la Gran consulta por Colombia, la cual se votará el próximo 8 de marzo de 2026 y donde se definirá un solo candidato entre nueve aspirantes.

La candadita del Centro Democrático, de acuerdo con la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, reúne el 26,9 % de la intención de voto, seguida por la aspirante presidencial Vicky Dávila, quien suma el 15,4 % dentro de ese bloque de derecha y centroderecha.

A ambas les siguen Aníbal Gaviria (9 %), Juan Daniel Oviedo (7,5 %), Juan Carlos Pinzón (7 %), Enrique Peñalosa (6,5 %), Juan Manuel Galán (4 %), David Luna (3 %), Mauricio Cárdenas (0,5 %), voto en blanco (9 %) y no sé (11,9 %).

El estudio de AtlasIntel es el más grande que se ha realizado hasta ahora en medio de esta campaña, con una muestra de 7.298 personas encuestadas presencialmente en todas las regiones del país. Esta fue realizada entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero, y tiene un margen de error del 1 %.

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Encuesta Atlas_Semana 260205 by Publicaciones Semana S.A.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica

