Enrique Peñalosa se electrocutó cuando intentó tomarse una foto con dos seguidoras: gritó del dolor

El hecho quedó registrado en un video que no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales.

Redacción Confidenciales
3 de febrero de 2026, 12:10 p. m.
Este es el momento en el que el exalcalde se electrocutó.
Este es el momento en el que el exalcalde se electrocutó. Foto: Captura de video: API

El precandidato presidencial Enrique Peñalosa se volvió viral en las redes sociales después de electrocutarse cuando se intentaba tomar una foto con dos seguidoras.

Todo se dio cuando el también exalcalde de Bogotá se encontró con dos mujeres, quienes estaban al interior de un conjunto residencial. En ese momento, quisieron tomarse una foto con él, por lo que el exmandatario capitalino les pidió el celular, pasó su mano por entre las rejas y lo tomó.

Tras esto, se acomodó para la imagen: se pegó a la reja y volvió a atravesar su mano para abrazar a una de las mujeres, quien le dijo: “Es que eso pasa corriente”.

Fue en ese momento cuando Peñalosa sintió el corrientazo por su cuerpo e hizo un ruido en señal de dolor, mientras que los que estaban presentes se rieron por lo sucedido.

El hecho fue aprovechado por Ingrid Betancourt para bromear un poco, publicó un video del precandidato montando bicicleta y a modo de chiste escribió: “Y esta subida a La Calera fue antes del electrocutazo. Imagínense cómo va a trepar ahora”.

