Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, quien en esta ocasión no recogió firmas para su candidatura presidencial, podría ser avalado en los próximos días por parte del partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt.

Una fuente cercana al exalcalde le dijo a SEMANA que entraría a hacer parte del equipo de la Gran Consulta por Colombia, que medirá fuerzas el próximo 8 de marzo.

Sería una nueva suma para la coalición de centroderecha, que en las últimas horas recibió a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático.

Junto a ella, la Gran Consulta por Colombia es integrada por Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y David Luna.

Igualmente, se espera una decisión por parte del candidato Juan Carlos Pinzón, quien está en conversaciones para sumarse a la consulta.

La Gran Consulta por Colombia es una de las dos coaliciones que se medirán en marzo, la otra es el Pacto Amplio, afín al Gobierno Petro.