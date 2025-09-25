Suscribirse

Confidenciales

Equipo de David Luna también recogerá firmas para apoyar a los precandidatos Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas

El exsenador de la República aseguró que es un gesto que ayuda a construir la contienda política y a enaltecer el espíritu democrático.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 8:38 p. m.
DAVID LUNA CANDIDATO PRESIDENCIAL
David Luna aspira a la presidencia. | Foto: Bernardo Peña/El País

El precandidato presidencial David Luna sorprendió este jueves con un anuncio poco usual en la contienda política: su equipo no solo continuará recolectando apoyos para su movimiento ciudadano Sí Hay Un Camino, sino que también respaldará con firmas a otros aspirantes en la misma tarea, entre ellos Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas.

Luna explicó que la decisión surgió tras reflexionar sobre lo complejo que resulta el proceso de recolección de apoyos. “Hace unos días Oviedo me pidió la firma y me quedé pensando en que este ejercicio es realmente exigente. Requiere disciplina, constancia y mucho trabajo en la calle. Por eso quiero ayudar en esta titánica labor”.

El exministro fue enfático en que la ciudadanía no debe extrañarse si encuentra a su equipo promoviendo planillas de distintos precandidatos. Según dijo, el gesto no busca confundir, sino reforzar el debate democrático.

Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas
Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas. | Foto: Cortesía

“Si ven a mi equipo recogiendo firmas de otros candidatos, no teman: es verdad. Estamos apoyando a quienes creemos que hacen parte de una misma causa: fortalecer la democracia, abrir el debate y garantizar opciones serias y responsables para los colombianos”, puntualizó.

De igual forma, Luna dejó claro que este respaldo no implica alianzas políticas inmediatas ni pactos bajo la mesa. En su criterio, se trata de un ejercicio de coherencia con la idea de que la competencia electoral debe centrarse en las propuestas y no en la confrontación personal.

“Este no es un pulso de enemigos, sino de propuestas. Colombia necesita más diálogo y más unidad entre quienes compartimos la convicción de defender la democracia frente a quienes quieren acabarla”, señaló Luna.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Exclamaban que yo me reelegiría”: Petro tras decisión que habilita inscripción de candidatos del Pacto Histórico

2. Proponen recortarle funciones al presidente en Colombia: los tres cambios que se impulsan

3. Apple TV retrasa serie tras el asesinato de Charlie Kirk: la protagonista rompe el silencio

4. Duro castigo a Amazon Prime: la razón que puso en problemas al gigante de las ventas

5. Fabio Arias, presidente de la CUT, salió en defensa de Petro ante su discurso en la ONU y se despachó contra Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

David LunaJuan Daniel OviedoMauricio CárdenasElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.