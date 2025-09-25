Equipo de David Luna también recogerá firmas para apoyar a los precandidatos Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas

El precandidato presidencial David Luna sorprendió este jueves con un anuncio poco usual en la contienda política: su equipo no solo continuará recolectando apoyos para su movimiento ciudadano Sí Hay Un Camino, sino que también respaldará con firmas a otros aspirantes en la misma tarea, entre ellos Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas.

Reunir firmas no es sencillo. Por eso decidí que mi equipo también lleve las planillas de candidatos valiosos como @JDOviedoAr y @MauricioCard. Si los ven recogiendo firmas, es verdad: la democracia se fortalece apoyándonos entre quienes pensamos parecido. Sí Hay un Camino y ese… pic.twitter.com/bIyxHGYBk2 — David Luna (@lunadavid) September 25, 2025

Luna explicó que la decisión surgió tras reflexionar sobre lo complejo que resulta el proceso de recolección de apoyos. “Hace unos días Oviedo me pidió la firma y me quedé pensando en que este ejercicio es realmente exigente. Requiere disciplina, constancia y mucho trabajo en la calle. Por eso quiero ayudar en esta titánica labor”.

El exministro fue enfático en que la ciudadanía no debe extrañarse si encuentra a su equipo promoviendo planillas de distintos precandidatos. Según dijo, el gesto no busca confundir, sino reforzar el debate democrático.

Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas. | Foto: Cortesía

“Si ven a mi equipo recogiendo firmas de otros candidatos, no teman: es verdad. Estamos apoyando a quienes creemos que hacen parte de una misma causa: fortalecer la democracia, abrir el debate y garantizar opciones serias y responsables para los colombianos”, puntualizó.

De igual forma, Luna dejó claro que este respaldo no implica alianzas políticas inmediatas ni pactos bajo la mesa. En su criterio, se trata de un ejercicio de coherencia con la idea de que la competencia electoral debe centrarse en las propuestas y no en la confrontación personal.