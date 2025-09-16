“Estamos nadando en coca”: exministro del Interior Daniel Palacios cuestionó a Gustavo Petro por llevar a Colombia a su descertificación

El exministro del Interior y precandidato presidencial, Daniel Palacios, no ocultó su indignación con la descertificación de Estados Unidos a Colombia por la lucha contra las drogas y arremetió contra las políticas y acciones del presidente Gustavo Petro, a quien señaló como el principal responsable.

“Estados Unidos no descertificó a Colombia, descertificó a Gustavo Petro”, dijo.

Afirmó que durante tres años, este gobierno “se dedicó, a través de su frsacasada política de paz total y su política de amor a los criminales, a ceder territorio y fortalecer a los narcotraficantes y terroristas. Este gobierno graduó a los peores criminales en gestores de paz, levantó órdenes de captura y les dio libre tránsito”.

Hoy, según Palacios: “Estamos nadando en coca y es culpa de Gustavo Petro. Es un día lamentable para Colombia, pero también es un momento de llenarnos de fuerza y esperanza para el futuro. Es un día para reconocer el valor del pueblo colombiano, el sacrificio, heroísmo y patriotismo de nuestra Fuerza Pública que todos los días trabaja para sacar la droga de nuestras calles. No perdamos la fe”.