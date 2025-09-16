Suscribirse

“Estamos nadando en coca”: exministro del Interior Daniel Palacios cuestionó a Gustavo Petro por llevar a Colombia a su descertificación

El exministro y precandidato cuestionó la política de paz total y la asoció a la descertificación de Estados Unidos a Colombia.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 4:11 p. m.
Exministro Daniel Palacios y el presidente Gustavo Petro. FOTOS: Colprensa e Infopresidencia
Exministro Daniel Palacios y presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

El exministro del Interior y precandidato presidencial, Daniel Palacios, no ocultó su indignación con la descertificación de Estados Unidos a Colombia por la lucha contra las drogas y arremetió contra las políticas y acciones del presidente Gustavo Petro, a quien señaló como el principal responsable.

“Estados Unidos no descertificó a Colombia, descertificó a Gustavo Petro”, dijo.

Afirmó que durante tres años, este gobierno “se dedicó, a través de su frsacasada política de paz total y su política de amor a los criminales, a ceder territorio y fortalecer a los narcotraficantes y terroristas. Este gobierno graduó a los peores criminales en gestores de paz, levantó órdenes de captura y les dio libre tránsito”.

Hoy, según Palacios: “Estamos nadando en coca y es culpa de Gustavo Petro. Es un día lamentable para Colombia, pero también es un momento de llenarnos de fuerza y esperanza para el futuro. Es un día para reconocer el valor del pueblo colombiano, el sacrificio, heroísmo y patriotismo de nuestra Fuerza Pública que todos los días trabaja para sacar la droga de nuestras calles. No perdamos la fe”.

La noticia de la descertificación de Estados Unidos a Colombia la confirmó el propio presidente Petro, quien se adelantó a la Casa Blanca en la noche de este lunes, 15 de septiembre. A renglón seguido anunció que habrá consecuencias, entre ellas, la suspensión de la compra de armamento de Colombia a Norteamérica.

