Este es El Flaco, jefe de la red de apoyo al terrorismo al ELN en el Chocó capturado en las últimas horas

Es señalado de reclutar jóvenes para dicho grupo armado ilegal.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 10:35 p. m.
Capturado alias ‘El Flaco’: cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del cártel del ELN.
Capturado, alias ‘El Flaco’: cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del cártel del ELN. | Foto: Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció este domingo la captura de alias El Flaco, comandante de la red de apoyo al terrorismo de la guerrilla del ELN en Quibdó (Chocó).

El operativo fue adelantado por agentes de la Policía Nacional atendiendo una orden judicial que existía en contra de El Flaco por el delito de rebelión agravada.

“Un golpe directo a la estructura criminal que pretendía intimidar a los chocoanos”, manifestó el ministro de Defensa.

Según la información oficial, en contra de El Flaco existen anotaciones desde 2019, acusándolo de reclutar jóvenes, extorsionar mineros y comerciantes.

Así como de coordinar la adquisición de material bélico.

“Además, realizaba ‘inteligencia criminal’ para confrontar a los del cártel del Clan del Golfo”, enfatizó el ministro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Igualmente, reseñó que tenía siete anotaciones judiciales por homicidio, desplazamiento forzado, hurto y porte ilegal de armas.

“Su captura envía un mensaje: ningún criminal está por encima de la ley, la justicia siempre los alcanza”, aseveró el general Sánchez al indicar que en estos meses se han capturado a 30 integrantes del ELN.

