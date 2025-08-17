Este es El Flaco, jefe de la red de apoyo al terrorismo al ELN en el Chocó capturado en las últimas horas

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció este domingo la captura de alias El Flaco, comandante de la red de apoyo al terrorismo de la guerrilla del ELN en Quibdó (Chocó).

El operativo fue adelantado por agentes de la Policía Nacional atendiendo una orden judicial que existía en contra de El Flaco por el delito de rebelión agravada.

“Un golpe directo a la estructura criminal que pretendía intimidar a los chocoanos”, manifestó el ministro de Defensa.

Cayó alias ‘El Flaco’: cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del cártel del Eln



En Quibdó, Chocó, nuestra @PoliciaColombia capturó a este cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del Eln, requerido por rebelión agravada. Un golpe directo a la estructura criminal que… pic.twitter.com/YHQRRlYneV — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 17, 2025

Según la información oficial, en contra de El Flaco existen anotaciones desde 2019, acusándolo de reclutar jóvenes, extorsionar mineros y comerciantes.

Así como de coordinar la adquisición de material bélico.

“Además, realizaba ‘inteligencia criminal’ para confrontar a los del cártel del Clan del Golfo”, enfatizó el ministro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Igualmente, reseñó que tenía siete anotaciones judiciales por homicidio, desplazamiento forzado, hurto y porte ilegal de armas.