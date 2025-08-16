MinDefensa anuncia millonaria recompensa para capturar a cabecillas de las disidencias de las Farc en Cauca y Huila

Tras un consejo de seguridad adelantado este sábado, 16 de agosto, en el municipio de La Plata, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una millonaria recompensa por los cabecillas de las disidencias de las Farc que están sembrando el terror en los departamentos de Huila y Cauca.

El alto funcionario, en compañía de la Cúpula Militar y de Policía, se reunió con el gobernador Rodrigo Villalba; y el alcalde de La Plata, Camilo Ospina, para estudiar medidas que ayuden a controlar la situación de orden público y evitar que estas estructuras criminales afecten la tranquilidad de la población.

Sánchez explicó que activó una fuerza de despliegue rápido del Ejército Nacional y se realizó un incremento importante de la capacidad de la Policía Nacional, para contrarrestar las actividades ilegales de estos grupos armados.

“Hemos neutralizado en este año a 101 criminales de los grupos armados organizados, pero si nos referimos a este lugar donde estamos, neutralizamos a los principales cerebros que intentaban expandir el cáncer criminal hacia esta zona”, explicó él ministro.

Dentro de estos sujetos se encuentra alias Cholinga, “un criminal que se creía intocable”, y alias Libardo. Pero también se refirió a alias David o Mi Pez, quien sería el artífice del atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana y el ataque a pobladores.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento de Huila. | Foto: MinDefensa

Por este sujeto se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, informó el ministro de Defensa, al tiempo que anunció un pago de hasta 50 millones de pesos por información para ubicar a alias El Viejo y Carla, quienes delinquen en el municipio de Páez, Cauca.

“Estos sujetos están cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, porque están atacando a la población civil y los obligan, en algunos casos, a atacar a la Fuerza Pública, sin hablar que son los responsables del reclutamiento de menores”, afirmó Pedro Sánchez.

El jefe de la cartera invitó a la ciudadanía a respetar a la Fuerza Pública y recordó la importancia de ayudar para capturar a estos criminales, lo cual se logra gracias al suministro de información.

Sánchez también se refirió a la lucha contra el narcotráfico, para lo cual anunció el adelanto de operaciones para neutralizar dicha actividad. El ministro reveló que hay un cartel criminal que lleva el nombre de Hernando González Acosta, pero cuando pasa al Cauca se hace llamar Dagoberto Ramos.

“Por ello les digo, no hay temor de la Fuerza Pública para emplear todas sus capacidades y neutralizar esa amenaza”, señaló Sánchez, al tiempo que explicó que se está adelantando un trabajo conjunto con los ministerios del Interior, Transporte y Agricultura para una mayor seguridad.