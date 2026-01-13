Este es el orden del día y los temas que seguirá la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores fue convocada este martes en la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro, en una sesión ordinaria que tendrá como eje central la coyuntura internacional y los principales desafíos de la política exterior colombiana.

De izquierda a derecha: el presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio, el presidente Donald Trump y la presidenta (e) Delcy Rodríguez.

La reunión, que inició sobre las 3:20 de la tarde, se desarrolla bajo un orden del día de cinco puntos.

La sesión inició con la verificación de la asistencia de los integrantes de la Comisión, a cargo de la Secretaría Técnica, paso previo para dar formalidad a las decisiones y deliberaciones del cuerpo consultivo.

Posteriormente, el presidente Petro inició su intervención ante los miembros para exponer los asuntos que el Gobierno considera prioritarios en el actual contexto internacional y en las relaciones diplomáticas de Colombia con el mundo; en especial, el caso Venezuela y Estados Unidos.

Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump

Según el orden del día, el mandatario está abordando tres temas centrales: la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos, la situación actual de Venezuela y un espacio destinado a asuntos varios.

Tras la intervención presidencial, tomará la palabra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien presentará un informe preliminar sobre las acciones adelantadas por la Cancillería de Colombia frente a los temas planteados por el jefe de Estado.

Presidente Donald Trump, Canciller Rosa Villavicencio, Presidente Gustavo Petro.

El encuentro continuará con un espacio de comentarios por parte de los miembros de la Comisión, quienes podrán formular preguntas, expresar opiniones y proponer recomendaciones.

La sesión concluirá con el cierre formal de la jornada, que se perfila como clave para orientar la postura del país en asuntos estratégicos de política exterior.