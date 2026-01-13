Juan Manuel Santos se separa de la Presidencia de Delcy Rodríguez por “ilegítima” y pide elecciones o respetar triunfo de Edmundo González

Luego de que el expresidente Juan Manuel Santos confirmara este martes, 13 de enero, que asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada por el presidente Gustavo Petro, emitió un video en sus redes sociales en el que adelanta la postura que tomará en dicho encuentro y los puntos que pondrá sobre la mesa.

Juan Manuel Santos. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El expresidente fue enfático en asegurar que, pese a las diferencias políticas que mantiene con el actual Gobierno, su presencia responde a un deber institucional y a la necesidad de anteponer el interés nacional en un momento de alta tensión regional e internacional.

Uno de los ejes centrales de su intervención será la situación en Venezuela. Santos sostuvo que lo más conveniente para Colombia es que el país vecino retorne prontamente a la democracia con plena legitimidad.

A pesar de mis diferencias con este gobierno, voy a asistir, como es el deber de todo expresidente, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El interés nacional debe estar por encima de las diferencias políticas. pic.twitter.com/2eqLB675cQ — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) January 13, 2026

Los expresidentes que sí van a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Foto: Montaje SEMANA

En ese sentido, planteará que se reconozcan los resultados de las elecciones de julio pasado en las que salió vencedor Edmundo González o, en su defecto, que se aplique lo establecido en la Constitución venezolana, que ordena la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de 30 días ante una falta absoluta del presidente.

El exmandatario cuestionó la posibilidad de que un régimen considerado ilegítimo sea reemplazado por autoridades igualmente cuestionadas, refiriéndose a la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez Foto: Presidencia, AFP, Adobe

Subrayó que a la oposición venezolana debe garantizársele un papel central en cualquier proceso de transición, comenzando por la liberación inmediata de todos los presos políticos.

En materia de relaciones bilaterales, Santos se refirió al restablecimiento del diálogo con Estados Unidos y señaló que debe primar la mesura y la diplomacia entre ambos mandatarios de cara al encuentro que se podría dar a finales de febrero.

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro. Foto: Semana, AP, Adobe

Santos también aseguró que se pronunciará sobre la lucha contra el narcotráfico. Según el exmandatario, la prioridad debe ser la cooperación para defender la soberanía en las fronteras, mediante acciones conjuntas contra el ELN, las disidencias de las Farc y el crimen organizado.

Finalmente, advirtió que el mundo atraviesa una etapa de creciente imprevisibilidad y debilitamiento del multilateralismo. En ese contexto, afirmó que América Latina podría adquirir un papel relevante si logra dejar de lado las divisiones ideológicas y actuar con una sola voz.

La demanda contra la Cancillería que lidera Rosa Yolanda Villavicencio pide que se decrete una medida cautelar para que se suspenda el convenio con Portugal. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Santos también alertó sobre la pérdida de respaldo internacional a Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, atribuida, entre otros factores, al incumplimiento en la implementación del acuerdo de paz, e insistió en que la política exterior debe asumirse como una política de Estado y que el delegado en ese Consejo debe ser alguien capaz de extender lazos y crear un diálogo fructífero para Colombia.