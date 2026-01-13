Verónica Alcocer, Andrés Idárraga y Armando Benedetti: los cercanos a Petro que denunciaron campañas de desprestigio desde el Gobierno

El fuego amigo entre los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro no es nuevo. Y aunque las propias víctimas de los hechos aislados, entre ellos, algunos ministros, han formulado las denuncias ante la Justicia, no se conocen mayores resultados.

El secretario de Transparencia y ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga, fue el nuevo protagonista. Puso el dedo en la llaga y les contó a los colombianos este martes, 13 de enero, que es víctima de Pegasus, el software que rastrea las comunicaciones privadas de algunos funcionarios del Estado, periodistas, entre otros. El sistema ha sido denunciado en varias oportunidades por el presidente Petro.

“Entre agosto y noviembre de 2025, extrajeron información privada de mi celular, (2,3 gigas) incluyendo denuncias de corrupción y mis fuentes”, detalló Idárraga.

Lo alarmante es que los seguimientos de los que habla el funcionario— de acuerdo con un informe forense que tiene en su poder— vienen desde 2025 y la orden, según informó, salió desde el Ministerio de Defensa.

“La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, precisó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

El tema no es de poca monta porque supone un caso de fuego amigo desde el interior del Gobierno al que él pertenece. “¿Con qué fin lo utilizaron? ¿Buscan atacar a quienes están denunciando la corrupción? ¿Atacar a sus propios funcionarios? Esto se tiene que esclarecer”, afirmó el hoy ministro encargado de Justicia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no se ha referido al tema, pero este hecho puso al descubierto una grieta que existe entre el general (e) que hoy está al frente de ese ministerio y el petrismo.

Lo demostró la declaración que entregó el expresidente de la Cámara David Racero. “El Ministro de Defensa, del cual surgen cada vez más cuestionamientos, debe responder ante esta posible violación de las comunicaciones del Ministro Idárraga”, afirmó el parlamentario del Pacto Histórico.

Este no es el primer caso de espionaje denunciado por personas cercanas al presidente.

En diciembre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le contó al país que su teléfono celular también fue intervenido por Pegasus.

La inspección al teléfono de Benedetti inició el viernes 28 de noviembre de 2025, y un sistema extranjero, que se aplicó durante 24 horas sobre los archivos del ministro, halló aparentes huellas de la última versión de Pegasus. La información fue compartida el 2 de diciembre con él y se le recomendó emprender acciones legales para establecer las razones del supuesto espionaje.

Por eso, Benedetti no dudó en solidarizarse con Andrés Idárraga tras lo ocurrido.

Armando Benedetti y referencia de un software espía Foto: Juan Carlos Sierra - Semana / Adobe Stock

“Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza. ¡Solo tengo sospechas de quién me lo tiene aún puesto en mi teléfono celular! ¡Qué cobardes y miserables son estas personas!”, escribió el ministro del Interior en sus redes sociales.

El 21 de junio de 2024, la primera dama, Verónica Alcocer, denunció un caso de “fuego amigo” en el Gobierno Petro e instauró su denuncia ante la Fiscalía en busca de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de una serie de informaciones que estarían llegando a los medios de comunicación y que tiene la intención de afectarla y vincularla al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

“De acuerdo con la información que me ha sido proporcionada, y que pondré en conocimiento de mi equipo jurídico para lo correspondiente, a la campaña de desprestigio está siendo impulsada, incluso, por personas pertenecientes a entidades del Gobierno que se han dedicado a lograr que, como en el pasado, la información falsa sea recogida por medios de comunicación u opinadores”, señaló.

Verónica Alcocer. Foto: COLPRENSA

Alcocer no habló de Pegasus ni de seguimientos en su contra, pero sí de un interés de desprestigiarla desde la propia Casa de Nariño. El tema no trascendió. Al menos, el país no conoció los resultados de la denuncia que radicó ante la Justicia.