El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y la primera dama del departamento, Victoria Casallas, despidieron este fin de semana a los 90 estudiantes y 10 docentes seleccionados para viajar a Canadá, quienes participan de la convocatoria It’s Time For Education 2025.

El programa liderado por la Gobernación, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, se desarrollará durante tres meses en la ciudad de Fredericton, provincia de New Brunswick, en Canadá.

Los viajeros iniciaron su recorrido el pasado sábado, 16 de agosto, con la llegada a Bogotá, desde donde tomaron un vuelo hacia Canadá para iniciar el curso English Immersion, que incluye 15 horas semanales de formación académica en inglés y un completo programa de excursiones y actividades.

La segunda salida internacional del programa está prevista para el 30 de agosto, cuando un nuevo grupo participará en la modalidad School Integration, integrándose a clases curriculares en instituciones educativas canadienses.

“Desde la Gobernación de Santander promovemos estas oportunidades internacionales como parte de nuestro compromiso con el fortalecimiento del bilingüismo, la calidad educativa y la proyección global de nuestros estudiantes y docentes”, señaló la entidad.

Despedimos con orgullo al primer grupo de estudiantes y docentes que inicia esta experiencia de bilingüismo. La emoción de sus familias se transforma en la certeza de que regresarán como multiplicadores de lo aprendido en… pic.twitter.com/yMOZIBM3oW — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) August 17, 2025

La edición 2025 de esta estrategia marca la segunda versión del programa, tras la implementación en 2024, que permitió a 30 estudiantes y 3 docentes vivir una experiencia académica y cultural en el Reino Unido.

En esta ocasión se eligió a Canadá como destino, ya que responde a una excelente relación costo–beneficio, su reconocida apertura intercultural y un entorno seguro que favorece la inmersión y el aprendizaje, manifestaron desde la Gobernación de Santander.