Falleció Bertha Benedetti de Carbonell, reconocida periodista deportiva del Caribe

Fue la primera mujer en tener un espacio para hablar de fútbol en los medios nacionales.

Redacción Semana
10 de agosto de 2025, 7:30 p. m.
Bertha Benedetti de Carbonell.
Bertha Benedetti de Carbonell. | Foto: Suministrada

Este domingo, 10 de agosto, falleció Bertha Benedetti de Carbonell, una reconocida periodista deportiva de la región Caribe, destacada como la primera mujer en tener un espacio en los medios de comunicación para hablar de fútbol, especialmente, del Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores.

Benedetti lideró el programa Fútbol solo fútbol hace 28 años. Eso la llevó a participar en otros espacios en la radio barranquillera y nacional.

También hizo parte de la Junta del Carnaval de Barranquilla en 1990 y del Comité de la Belleza en varias oportunidades. Se le reconoce haber impulsado a Karen Wightman como señorita Atlántico en 1985, quien resultó elegida virreina nacional.

“La dama del fútbol”, como también era conocida, fue una voz respetada en Barranquilla y en el entorno de ese deporte.

Además, es la tía del ministro del Interior, Armando Benedetti.

