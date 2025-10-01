Día de las Mercedes
Fe y esperanza: la jornada del Ejército Nacional a internos de cárcel en Villavicencio
Buscan ayudar con la resocialización de estas personas privadas de la libertad.
En una jornada cargada de cultura y espiritualidad, el Ejército Nacional compartió con más de 1.500 personas privadas de la libertad en el establecimiento carcelario y penitenciario de Villavicencio.
Al ritmo del joropo, la trova y la música popular, soldados del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.°4 y del Batallón de Infantería N.°20 “General Serviez” llevaron mensajes de fe y esperanza en el marco de la conmemoración de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos.
“El compromiso es generar siempre mensajes que transformen, donde se incentive a los privados de la libertad a ver los desafíos como oportunidades”, aseguró el mayor Nelson Andrés Velásquez Sánchez, comandante del Batallón de Apoyo.
Por su parte, el teniente coronel Edgar Horacio Ledesma, director del penal, agradeció el acompañamiento del Ejército y destacó la importancia de estos espacios de unión y resiliencia.