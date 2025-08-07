Suscribirse

Francia Márquez y Gustavo Petro se reencontrarán en Leticia tras ruptura

La vicepresidenta viajará al evento que liderará Gustavo Petro en Leticia este 7 de agosto.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 3:40 p. m.
La vicepresidenta, Francia Márquez, y el presidente, Gustavo Petro, en Cartagena
La vicepresidenta, Francia Márquez, y el presidente, Gustavo Petro. | Foto: Foto de la Vicepresidencia de Colombia

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a SEMANA que habrá un reencuentro público entre la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro, luego de las diferencias que los han tenido alejados en las últimas semanas.

Márquez llegará a Leticia a acompañar al jefe de Estado en la conmemoración del 7 de agosto. Igualmente, arribarán a la zona los altos mandos de las fuerzas armadas y buena parte de los integrantes del gabinete.

Como se recordará, los dos políticos han estado alejados por múltiples polémicas. En primer lugar, la baja ejecución que tuvo la vicepresidencia en el Ministerio de la Igualdad y las fuertes críticas que recibió desde el Palacio de Nariño.

El segundo tema, más complejo, fue la mención de Álvaro Leyva en los audios revelados por el diario El País, de España, en los que se hablaba de un supuesto golpe de Estado. Ella fue calificada como “traidora” por algunos sectores del Gobierno, y el mismo presidente le pidió explicaciones.

