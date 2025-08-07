Francia Márquez y Gustavo Petro se reencontrarán en Leticia tras ruptura

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a SEMANA que habrá un reencuentro público entre la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro, luego de las diferencias que los han tenido alejados en las últimas semanas.

Márquez llegará a Leticia a acompañar al jefe de Estado en la conmemoración del 7 de agosto. Igualmente, arribarán a la zona los altos mandos de las fuerzas armadas y buena parte de los integrantes del gabinete.

Como se recordará, los dos políticos han estado alejados por múltiples polémicas. En primer lugar, la baja ejecución que tuvo la vicepresidencia en el Ministerio de la Igualdad y las fuertes críticas que recibió desde el Palacio de Nariño.