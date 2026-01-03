Confidenciales

Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

El exfiscal manifestó que “Estados Unidos no estaba jugando” y calificó lo que ha pasado como “un gran día para la libertad y la democracia en Latinoamérica”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 1:54 p. m.
El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y se refirió al presidente Gustavo Petro.
El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y se refirió al presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia/Semana/Getty Images

El exfiscal general Francisco Barbosa se pronunció tras la operación militar adelantada por los Estados Unidos en territorio venezolano y la anunciada captura del líder del régimen Nicolás Maduro por parte el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, señaló Trump.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: Lula da Silva rechaza enérgicamente acciones militares en Venezuela. “Inaceptables”, dijo

“Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, agregó.

Frente al tema, el exfiscal Barbosa señaló: "Estados Unidos no estaba jugando. Su seguridad interna estaba siendo puesta en riesgo por el mafioso de Maduro y su régimen. Por eso este es un gran día para la libertad y la democracia en Latinoamérica".

Confidenciales

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

Confidenciales

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Confidenciales

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Confidenciales

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

Confidenciales

“A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: es el siguiente”: Vicky Dávila le manda un mensaje al presidente colombiano

Confidenciales

María Fernanda Cabal recordó que hoy, hace 36 años, Estados Unidos también capturó a un presidente de Panamá y lo llevó ante la justicia

Confidenciales

Antonio Sanguino, minTrabajo, le manda un varillazo a los congresistas sobre eliminación de la prima de 16 millones: “Nada de cuentos”

Confidenciales

Francisco Barbosa advierte las consecuencias del aumento del salario mínimo por decreto de Petro: “Se despide pisoteando al país”

Confidenciales

Francisco Barbosa arremete contra Petro: “El problema es la Fiscalía General y la justicia colombiana”, tras críticas a Luz Adriana Camargo

Confidenciales

Francisco Barbosa criticó ataques a Colfuturo tras decisión del Gobierno Petro: “No más iletrados en cargos oficiales”

Además, indicó que “la captura del dictador y jefe del cártel de narcotráfico de los Soles, Nicolás Maduro y su esposa, capturados por Estados Unidos es un hito para la justicia de la región”.

El precandidato presidencial aprovechó para enviar un mensaje al presidente Gustavo Petro, a quien calificó como “socio” de Maduro y le recordó que se encuentra sin visa e incluido en la denominada lista Clinton.

Lo advertí siempre como fiscal general de Colombia, uno no negocia con mafiosos ni se alía con ellos. Este año 2026 también Colombia recuperará su libertad como hoy lo hizo Venezuela”, señaló Barbosa.

Más de Confidenciales

Salario mínimo 2026

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello.

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Senador Bernie Moreno, presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Nicolás Maduro.

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Juan Manuel Santos

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y se refirió al presidente Gustavo Petro.

Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

.

“A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: es el siguiente”: Vicky Dávila le manda un mensaje al presidente colombiano

María Fernanda Cabal y Nicolás Maduro.

María Fernanda Cabal recordó que hoy, hace 36 años, Estados Unidos también capturó a un presidente de Panamá y lo llevó ante la justicia

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Antonio Sanguino, minTrabajo, le manda un varillazo a los congresistas sobre eliminación de la prima de 16 millones: “Nada de cuentos”

Sergio Fajardo con María Angela Holguín su pareja

Sergio Fajardo comienza el 2026 con un singular anuncio: María Ángela Holguín, su pareja, se suma a sus voluntarios

Uribe advirtió sobre posibles despidos, mayor inflación y presión sobre empresas pequeñas y medianas.

Álvaro Uribe advierte “daños ciertos” a trabajadores por caída de inversión y empleo tras incremento del salario mínimo

Noticias Destacadas