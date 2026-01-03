Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

El exfiscal general Francisco Barbosa se pronunció tras la operación militar adelantada por los Estados Unidos en territorio venezolano y la anunciada captura del líder del régimen Nicolás Maduro por parte el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, señaló Trump.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: Lula da Silva rechaza enérgicamente acciones militares en Venezuela. “Inaceptables”, dijo

“Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, agregó.

Frente al tema, el exfiscal Barbosa señaló: "Estados Unidos no estaba jugando. Su seguridad interna estaba siendo puesta en riesgo por el mafioso de Maduro y su régimen. Por eso este es un gran día para la libertad y la democracia en Latinoamérica".

Además, indicó que “la captura del dictador y jefe del cártel de narcotráfico de los Soles, Nicolás Maduro y su esposa, capturados por Estados Unidos es un hito para la justicia de la región”.

El precandidato presidencial aprovechó para enviar un mensaje al presidente Gustavo Petro, a quien calificó como “socio” de Maduro y le recordó que se encuentra sin visa e incluido en la denominada lista Clinton.

“Lo advertí siempre como fiscal general de Colombia, uno no negocia con mafiosos ni se alía con ellos. Este año 2026 también Colombia recuperará su libertad como hoy lo hizo Venezuela”, señaló Barbosa.