Francisco Barbosa dice que “Petro le entregó el país a los narcotraficantes”, tras cifras del presidente sobre operativos de drogas

El exfiscal se refrió a las cifras que entregó Petro, luego de que el presidente Trump afirmara que Colombia está produciendo muchas drogas.

Redacción Confidenciales
11 de diciembre de 2025, 3:59 a. m.
Petro había señalado en X que Barbosa “no renuncia porque las evidencias de narco corrupción son enormes"
Exfiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. | Foto: JOHAN TORO/PRESIDENCIA/MONTAJE SEMANA

El precandidato presidencial, Francisco Barbosa, se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro, tras recientes declaraciones con relación a operativos de drogas en el país.

Palabrería sin sentido. Petro le entregó el país a los narcotraficantes a través de la paz total, sacó a los narcos a las calles a través de sus solicitudes de levantamiento de órdenes de captura y para rematar miembros de su entorno compartieron inteligencia militar con las disidencias de las FARC- Banda de narcotráfico en la frontera con Venezuela-, según el informe de Noticias Caracol de Ricardo Calderón”, dijo inicialmente Barbosa.

El exfiscal se refrió a las cifras que entregó Petro en un consejo de ministros, luego de que el presidente norteamericano afirmara que Colombia está produciendo muchas drogas.

Sobre la cifra de incautaciones debe aclararse que estas las mide el mismo Petro y su ministro de defensa, parte de este gobierno mafioso que hay en Colombia. Por eso, las cifras de incautación son una fábula. Ni la Fiscalía entrega públicamente esas cifras como se hacía, ni hay un órgano independiente que las constate”, agregó el precandidato en su cuenta personal de X.

Barbosa recordó que Petro fue incluido en la lista Clinton: “Petro no saldrá de su laberinto. Hoy está incluido en una lista de narcos por los Estados Unidos y no hay claridad sobre su suerte judicial. Lo dije en enero de 2023 al advertir que Pablo Escobar estaría feliz en su gobierno. No me equivoqué”.

