Francisco Santos habló sobre cuál sería el “escenario ideal” tras conocerse el ganador de la Gran Consulta por Colombia: “Cambiaría el panorama”

El exvicepresidente dio su opinión en SEMANA.

8 de marzo de 2026, 9:55 a. m.
El exvicepresidente Francisco Santos y los precandidatos Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana

En el marco de la jornada electoral, en la que los colombianos decidirán la conformación del Congreso de la República y los ganadores de las consultas interpartidistas, el exvicepresidente Francisco Santos habló sobre cuál sería el “escenario ideal” tras conocerse los resultados de la Gran Consulta por Colombia.

Santos manifestó que es posible que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo finalicen en primero y segundo lugar, respectivamente. Y juntos, como candidatos a presidenta y vicepresidente, podrían cambiar el panorama electoral al atraer “votos de centro”.

“Paloma es diferentísima de Oviedo, al que creo que le va a ir muy bien. No me extrañaría que Paloma acabara primera, Oviedo segundo y que terminaran como fórmula, lo que generaría una atracción de votos de centro”, dijo.

“Políticamente, sería una suma ideal, un escenario ideal. Cambiaría totalmente el panorama. Oviedo representa una cantidad de sectores que cambian la elección”, subrayó.

