Fuerte agarrón entre el senador Jota Pe Hernández y el representante Hermes Pete en el Congreso; casi se van a los golpes

El senador de la Alianza Verde habló de hacer un debate para analizar los recursos que le llegan al Cric.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 8:07 p. m.
Jota Pe Hernández y Ermes Pete.
Jota Pe Hernández y Ermes Pete sostuvieron un fuerte enfrentamiento. | Foto: SEMANA

En los pasillos del edificio nuevo del Congreso se vivió un fuerte altercado entre el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, y el representante Ermes Pete, del Pacto Histórico.

En videos grabados por personas que se encontraban en el lugar se aprecia la dureza del enfrentamiento, que por poco termina a los golpes. Al parecer, un líder indígena que acompañaba al representante de izquierda habría empujado a Hernández y esto generó una molestia mayor.

“Si me tengo que morir, me muero”, le dijo el senador Hernández a Pete. “Miedo no les tengo. No le tengo miedo ni a la guerrilla que anda en los territorios y que ustedes las protegen”, agregó el senador de la Alianza Verde.

Además, lanzó una crítica porque algunas comunidades han recibido recursos del Gobierno Nacional. “No le tengo miedo a los indígenas prepago”, dijo Hernández.

“Si nos van a matar, vengan que acá los esperamos”, fue otra de las frases que lanzó el senador.

El enfrentamiento se habría generado porque Hernández dijo que haría un debate para revelar, según dijo, que desde el Cric han obtenido recursos, pero estos no han llegado a toda la población indígena, ya que aún persisten problemáticas, entre ellas que menores de edad, en algunos casos, no cuentan con condiciones básicas para vivir.

