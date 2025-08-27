Fuerte agarrón entre el senador Jota Pe Hernández y el representante Hermes Pete en el Congreso; casi se van a los golpes

En los pasillos del edificio nuevo del Congreso se vivió un fuerte altercado entre el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, y el representante Ermes Pete, del Pacto Histórico.

En videos grabados por personas que se encontraban en el lugar se aprecia la dureza del enfrentamiento, que por poco termina a los golpes. Al parecer, un líder indígena que acompañaba al representante de izquierda habría empujado a Hernández y esto generó una molestia mayor.

“Si me tengo que morir, me muero”, le dijo el senador Hernández a Pete. “Miedo no les tengo. No le tengo miedo ni a la guerrilla que anda en los territorios y que ustedes las protegen”, agregó el senador de la Alianza Verde.

El senador Jota Pe Hernández tuvo un fuerte enfrentamiento en el Congreso con el representante indígena Ermes Pete, del Pacto Histórico.

Además, lanzó una crítica porque algunas comunidades han recibido recursos del Gobierno Nacional. “No le tengo miedo a los indígenas prepago”, dijo Hernández.

“Si nos van a matar, vengan que acá los esperamos”, fue otra de las frases que lanzó el senador.