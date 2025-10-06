Suscribirse

Generales (r) advierten riesgos en articulación de inteligencia entre FF.MM. de Colombia y Venezuela

El presidente Gustavo Petro ha ordenado a la fuerza pública estrechar los lazos de cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 11:07 p. m.
Las autoridades judiciales siguen la pista de una red de tráfico de armas que se enquistó en el Ejército y tenía negocios con los Pachenca, estructura que negocia cocaína a cambio de armamento pesado.
Generales (r) enumeraron algunos de los riesgos entre las FF.MM. de Colombia y Venezuela. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El Cuerpo de Almirantes y Generales de la reserva activa lanzó fuertes advertencias por una posible articulación entre las inteligencias de las FF.MM. entre Colombia y Venezuela, como lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro.

Para los oficiales en retiro “el intercambio de información militar y el desarrollo de acciones combinadas entre las Fuerzas Armadas de dos países requieren la existencia de acuerdos formales que garanticen un flujo seguro, controlado y coordinado de inteligencia clasificada, datos logísticos y actualizaciones operacionales en tiempo real”.

Entre los posibles riesgos que se podrían presentar, según los militares retirados, se encuentran vulneraciones a las estrategias internas y la pérdida de información sensible.

- Permitir el uso político de la inteligencia en favor de intereses ajenos a Colombia.

- Facilitar filtraciones hacia grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

- Comprometer la anticipación estratégica de las Fuerzas Militares al revelar planes, capacidades o ubicaciones.

- Ser aprovechado para infiltraciones, sabotajes o desinformación orientadas a generar inestabilidad política y social.

- Afectar la cooperación y alianzas internacionales que Colombia mantiene con socios estratégicos en defensa y seguridad.

Estos fueron algunos de los riesgos que enumeraron los almirantes y generales retirados sobre estrechar las relaciones con Venezuela, país altamente cuestionado por no atacar el crimen organizado en la zona de frontera y a estructuras como el ELN y las disidencias de las Farc.

ColombiaVenezuelaFuerzas Militares

