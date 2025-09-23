Confidenciales
Gobernador de Antioquia tilda a Gustavo Petro de “embajador de la narcodictadura de Maduro”, tras discurso en la ONU
El mandatario de los colombianos reaccionó al discurso que emitió el presidente Gustavo Petro en la ONU este 23 de septiembre.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no ocultó su molestia por la posición que asumió este martes el presidente Gustavo Petro ante la Organización de Naciones Unidas, en el marco de su último discurso en la asamblea general.
El mandatario departamental estalló en contra del jefe de Estado por la siguiente expresión: “Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo”.
La interpretación de Rendón es que Petro estaría actuando “más como embajador y vocero de la narcodictadura de su aliado Maduro y sus estructuras criminales, que como el representante de millones de colombianos”.
Las críticas del gobernador de Antioquia fueron más allá: “A su fallida y criminal paz total, así como a su gobierno, le quedan pocos meses. Su tiempo se acabó y solo dejó más violencia, más narcotráfico y más inseguridad”.