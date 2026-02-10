Confidenciales

Gobierno Petro cuenta su verdad sobre la foto de los alcaldes sentados en el piso: “Es ruin y bajo”

La imagen ha generado gran controversia a través de las redes sociales.

Redacción Confidenciales
10 de febrero de 2026, 10:36 a. m.
Esta es la foto que está desatando gran controversia.
Esta es la foto que está desatando gran controversia. Foto: API

Una gran polémica se desató después de que se hiciera viral la foto de varios alcaldes sentados en el piso durante el más reciente consejo de ministros, que fue liderado por el presidente Gustavo Petro en el departamento de Córdoba.

En la foto se ve a los mandatarios locales en el suelo y con cara de cansancio. Además, se dijo que en ningún momento fueron escuchados por el máximo mandatario o algún miembro del Gobierno nacional.

Ante lo mucho que se ha hablado, Andrés Hernández, asesor de comunicaciones del presidente, se pronunció y contó la supuesta verdad de lo que pasó. A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó que a los alcaldes se les dispuso de otro espacio con todas las comodidades.

“Ellos tenían una sala de juntas con todas las comodidades a unos pasos del salón, personalmente pedí les llevaran alimentos, ya que tomaran la decisión de salir del recinto y tomar una foto en el piso, me parece grave para decir que se les trató mal cuando no fue así”, escribió.

En otra publicación que hizo en respuesta al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el asesor de comunicaciones sostuvo que a todos los mandatarios se les atendió de la mejor manera y se les ofreció alimentos.

"Que saquen una foto en el piso para generar indignación, es ruin y bajo", señaló.

Esta es la foto que está desatando gran controversia.

