Gustavo Bolívar compartió en redes sociales curioso video: “Tanta carreta para decirles”

Junto al video compartido este sábado 24 de mayo, un escrito en el que deja ver que realmente se inspiró: “Equilibrio es poner en una balanza las consecuencias buenas y las consecuencias malas de nuestras decisiones. Equilibrio es no juzgar severamente ni absolver con laxitud. Equilibrio es que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón vivan en armonía. Equilibrio es permitir que el cuerpo no solo trabaje, sino también descanse, que la mente no solo maquine, sino también repose, que el corazón no solo lata, sino también ame“.