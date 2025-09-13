Gustavo Bolívar envía un mensaje que quiere que llegue a Marco Rubio: “No cometan el error de descertificar a Colombia”

El candidato presidencial Gustavo Bolívar publicó un mensaje para la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, “por si de pronto este mensaje puede calar hasta el secretario de Estado en los Estados Unidos (Marco Rubio)”.

Bolívar asegura que quiere transmitir unas reflexiones sobre la descertificación y pedirles que: “No cometan el error de descertificar a Colombia porque ese sería un triunfo para los criminales. Ellos son los que se van a fortalecer con esta descertificación. Además que Colombia no lo merece”.

Luego, asegura que el primer mandatario colombiano ha hecho grandes esfuerzos en la lucha contra las drogas. “Ningún presidente en la historia de Colombia ha incautado tanta cocaína como Gustavo Petro Urrego”.

“Es injusto que nos vayan a descertificar y más si esa descertificación trae consigo una disminución de la ayuda norteamericana para nuestro Ejército. Nuestro Ejército necesita hombres mejores dotados, necesita más helicópteros, necesita poderse enfrentar a esas fuerzas del narcotráfico con mejores capacidades”, dijo.