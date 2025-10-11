Gustavo Petro a María Corina Machado: “Juan Manuel Santos recibió el mismo Premio Nobel de Paz y creo que lo mereció”

El presidente Gustavo Petro no está nada contento con el Nobel de Paz a María Corina Machado. Así lo dejó claro en un duro mensaje de X, en el que arremetió contra la líder venezolana y le exigió contestar casi una decena de preguntas que le dejó públicamente.

El primer mandatario desempolvó una carta que Machado había escrito en el año 2018, cinco años antes de la masacre de Hamás en Israel que desencadenó el doloroso conflicto que hoy se vive en esa región de Medio Oriente.

Allí, Machado le pedía ayuda a Benjamin Netanyahu para que aplicaran “su fuerza e influencia para avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano, íntimamente ligado al narcotráfico y al terrorismo”.

Petro le lanzó una diatriba enorme sobre el papel de Netanyahu hoy en lo que se vive en Gaza y luego rechazó la operación militar que ha desplegado el presidente Donald Trump en el caribe, que ha hecho sentir acorralado a Nicolás Maduro.

Pero en medio de esas reflexiones, el mandatario colombiano hizo una comparación que llama la atención.

En su trino, Petro expresó: “El expresidente colombiano Juan Manuel Santos recibió el mismo premio nobel de paz que usted, y a pesar de nuestras distancias políticas creo que lo mereció”.

Y luego aseguró: “Trato de volver realidad el acuerdo de paz entre las Farc, guerrilla insurgente colombiana, y el gobierno Santos y creo a pesar de que un gobierno pasado lo negó por completo y paralizó su ejecución, que he llegado en su cumplimiento a la mitad. Se me dificulta ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York para mostrar sus avances y vacíos, pues como sabe, no soy bienvenido por el gobierno de los EEUU”.

La paz y la libertad se construyen con instituciones fuertes, con diálogo y con coraje cívico, nunca con autoritarismo ni con odio.



Felicito a @MariaCorinaYA y al pueblo venezolano. Su lucha nos recuerda que la democracia siempre encuentra su camino. pic.twitter.com/xqGQTgTbFC — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 10, 2025