Gustavo Petro apunta al expresidente Álvaro Uribe en la polémica por Antioquia. Esto dijo

El repudio por las expresiones de Iván Cepeda por Antioquia crece y desata una tormenta política. Y en medio de las declaraciones de decenas de líderes políticos en defensa del departamento, el presidente Gustavo Petro entra a la polémica.

Lo ha hecho con varios trinos en los cuales busca defender al candidato del Pacto Histórico y ha arremetido contra el expresidente Uribe.

“Los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras, pero sobre ellos y ellas cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país", dijo en uno de esos mensajes.

Petro atiza la polémica: dice que los antioqueños son “decentes y trabajadores, pero sobre ellos ‘cayó una plaga’ y deben liberarse”

“Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos locales y nacionales los que mataron más gente en Antioquia y llenaron de sangre el departamento.La falsa teoría de juntar seguridad democrática con autodefensas en las “Convivir” disparó el paramilitarismo en Colombia y eso nació en un gobierno concreto del departamento de Antioquia: el gobernador Álvaro Uribe Vélez desencadenó la tormenta paramilitar de extrema derecha desde Antioquia y el genocidio dejó a 200.000 colombianos asesinados en Antioquia y toda Colombia, si se suman a esa cifra los desaparecidos, y las cosas comunes", remató.