Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas

Y luego agregó: “Quiero que los estudiantes estudien inglés y alemán y francés y chino y la mayor cantidad de las lenguas de Colombia, que no son esas. Son las de los indígenas y hay una de los negros y no sale. Eso sí no es oficial. Y entonces aparece un magistrado por ahí que no quiero criticar diciendo que no puedo enviar embajadores porque no tienen inglés”.