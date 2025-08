“No vine de parranda”: el presidente Gustavo Petro insistió en que en su gobierno “nadie se toma un trago”

“Ningún gobierno logró lo que nosotros hicimos. Por eso, hay que seguir adelante. No queremos que Colombia vuelva a la pobreza, sino que salga definitivamente”, dijo el presidente.

A lo anterior, añadió: “Nos pone en un gran reto para el Gobierno y la sociedad colombiana. A mí me llena de orgullo. Para eso vine yo aquí a gobernar. No vine de parranda. Aquí se rumora de muchos tragos y no se sabe qué más. Pero aquí nadie se toma un trago mientras trabaja”.